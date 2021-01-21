İklim aktivisti Greta Thunberg, Trump'ı 'kendi sözleriyle uğurladı'

İklim aktivisti Greta Thunberg, Trump'ın Beyaz Saray ve başkanlığa vedasını 'fırsat bildi.' Thunberg, Trump'ın 2 yıl önce kendisi için kullandığı ifadeleri 'iade etti.'

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, yıldızının hiç barışmadığı eski ABD Başkanı Donald Trump'a görevinin son gününde de göndermede bulunma fırsatını kaçırmadı.

Trump dün Beyaz Saray'dan son kez ayrılırken çekilen bir kareyi Twitter hesabında paylaşan 18 yaşındaki Thunberg, eski başkan ile aralarındaki eski bir polemiği de yeniden canlandırdı.

Thunberg, Eylül 2019'da BM İklim Zirvesi'nde yaptığı öfke dolu konuşma sonrası Trump'ın tiye almak amacıyla kullandığı ifadeleri 'iade etti', paylaştığı fotoğrafa "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor" notu düştü.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021

Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde söz almış ve genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti. Trump da Thunberg için "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor" demişti. Bunun üzerine Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili bu sözlerini Twitter'da kişisel bilgiler bölümüne koymuştu.