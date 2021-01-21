ABD'de yemin töreni sonrası konser: Katy Perry havai fişekler eşliğinde 'Havai fişek'i söyledi

ABD'de Başkan Biden'ın yemin töreni birçok yıldızın katıldığı bir konserle taçlandırıldı. Konserin en çok konuşulan ismi, havai fişek gösterisi eşliğinde 'Firework' (Havai fişek) şarkısını söyleyen Katy Perry oldu.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın dünkü yemin töreni kapsamında yıldızlar geçidi niteliğinde bir konser de düzenlendi.

Lincoln Anıtı'nda düzenlenen, 'Celebrating America' (Amerika'yı kutlamak) adındaki ve oyuncu Tom Hanks'in sunuculuğunu üstlendiği etkinliği Bruce Springsteen 'Land of Hope and Dreams' (Umudun ve Hayallerin Diyarı) şarkısıyla açtı.

Tom Hanks: "In truth, Inauguration Day is about much more than the swearing-in of our next national leaders. This day is about witnessing the permanence of our American ideal." #Inauguration2021 pic.twitter.com/QzV18BB1De — MSNBC (@MSNBC) January 21, 2021

​Foo Fighters, 'Times Like These' (Böyle Zamanlar) şarkısını 'zorlukları adanmışlık ve yaratıcılıkla aşan' öğretmenlere adadı.

​Demi Lovato'nun ülkenin dört bir yanından sağlık çalışanları eşliğinde Bill Withers'ın 'Lovely Day' (Hoş Bir Gün) şarkısını söylediği, John Legend'ın da Nina Simone'un 'Feeling Good' (İyi Hissediyorum) parçasını seslendirdiği konseri, Katy Perry kapattı.

It's a lovely day around the USA! Thank you @ddlovato for helping America get dancing tonight. 💃🇺🇸 #Inauguration2021 pic.twitter.com/QtRxWg0mQD — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

​Havai fişek gösterisi eşliğinde 'Firework' (Havai fişek) şarkısını söyleyen, şarkısı işaret diline de çevrilen Perry'nin beyaz kıyafeti de tam not aldı.

MUST WATCH: Katy Perry ushers in a new presidential administration with an amazing performance of "Firework."



Complete with 🎆🧨🎇#Inauguration #InaugurationDay #Inauguration2021 pic.twitter.com/KqUC9Z8oLH — Austin Kellerman (@AustinKellerman) January 21, 2021

​Perry'nin sahnesini Instagram'da takipçileriyle paylaşan Orlando Bloom, nişanlısını gurur gözyaşları içinde izlediğini belirterek, küçük kızının da bir gün annesinin tarihte aldığı bu rolü göreceğini yazdı.