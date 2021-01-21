Beyaz Saray'ın internet sitesinde gizli mesaj: Bunu okuyorsanız daha iyisi için yardımınıza ihtiyacımız var

Joe Biden'in başkanlığı devralması üzerine yenilenen Beyaz Saray internet sitesinde, HTML kodlarına gizlenmiş bir ilan bulundu. İlanda, "Bunu okuyorsanız daha iyisi için yardımınıza ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

Joe Biden'ın ABD başkanlığını resmen devralmasının ardından, Beyaz Saray internet sitesi de yenilendi.

Yenilenen sitenin HTML kodları arasında ise gizli bir mesaj bulundu.

Kod uzmanlarının ABD Dijital Hizmetleri'ne davet edildiği gönderide, "Bunu okuyorsanız daha iyisi için yardımınıza ihtiyacımız var" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin önceki başkanlarından Barack Obama tarafından, hizmet sistemlerinin yenilenmesi amacıyla 2014 yılında kurulan ABD Dijital Hizmetleri, bünyesindeki uzmanları bir veya iki yıllığına işe alıyor.