Biden'ın hazine bakanı adayı Yellen'den Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek

ABD Başkanı Joe Biden'ın hazine bakanı seçtiği Janet Yellen, Kırım ve diğer tehditlerden dolayı 'Rus aktörlere' karşı sert yaptırımlara destek verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın hazine bakanı olarak seçtiği isim olan eski Fed Başkanı Janet Yellen, yeni yönetimin Rusya'ya ilişkin politikası hakkında senatörlere bilgi verdi.

Bloomberg muhabiri Saleha Mohsin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Yellen, senatörlere yazdığı mektupta "Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'daki bölgesel saldırganlık ve ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik diğer tehditler nedeniyle Rus aktörleri hedef alan yaptırımların titizlikle uygulamayı taahhüt ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yellen in written responses to senators questions: " I commit to rigorously enforcing sanctions targeting Russian actors for territorial aggression in Eastern Ukraine and Crimea and other threats to U.S. national security. " https://t.co/lgX0FsGjR7 — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) January 21, 2021

Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkiler, Ukrayna’daki durum ve 2014’te referandum sonucu Kırım’ın Rusya’ya bağlanması nedeniyle kötüleşmişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etmekle suçlayan Batı yaptırımlar getirmişti. Yaptırımlara karşılık veren Rusya, ithal ikamesi politikasını uygulamaya koymuştu.

Moskova, kendisiyle yaptırım dilinde konuşmanın sadece ters etki yarattığını defalarca dile getirmişti. Rusya, Ukrayna’da çatışmanın bir tarafı olmadığını açıklamıştı.