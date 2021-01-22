ABD Kongresi, Biden'ın Savunma Bakanı adayı emekli general Austin için gerekli muafiyeti verdi

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterilen ancak askerlikten emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği için muafiyete ihtiyaç duyan emekli Orgeneral Austin için gerekli muafiyeti tanıyan tasarıyı kabul etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin’e muafiyet sağlayan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 78’e karşı 326, Senatoda ise 27’ye karşı 69 oyla kabul edildi.

ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor.

Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongre'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'da muafiyet alması gerekiyor.

Austin, 2016 yılında Orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.