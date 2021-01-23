Ünlü ABD'li sunucu Larry King, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 87 yaşında hayatını kaybetti.

King'in Meksikalı medya patronu Carlos Slim ile kurduğu Ora Media'dan yapılan yazılı açıklamada, ünlü sunucunun, Kovid-19 nedeniyle Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "63 yıldır, radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında Larry'nin binlerce röportajı yayımlandı, binlerce ödül adı. O eşsiz bir yetenekti." ifadelerine yer verildi.

87 yaşında olan King, meslek hayatının neredeyse yarısı boyunca yaptığı ve CNN'de yayımlanan "Larry King Live" programı ile dünya çapında bir üne kavuşmuştu.