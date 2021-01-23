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    ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nden Rusya’daki izinsiz protestolara ilişkin yorum

    © Sputnik / Павел Лисицын
    ABD
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    ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması ile ilgili yapılan protesto gösterilerine ilişkin yorumunda, ‘Rusya’nın 38 kentinde düzenlenen protesto eylemleri ile ilgili haberleri’ takip ettiğini bildirdi.

    ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Twitter hesabından Navalnıy’ın tutuklanması ile ilgili protesto gösterilerine ilişkin açıklamasında ‘Rusya’nın 38 kentinde düzenlenen protesto eylemleri ile ilgili haberleri’ takip ettiğini ifade etti.

    “ABD, tüm insanların barışçıl protesto hakkını, ifade özgürlüğünü destekliyor” denilen açıklamada, Rus yetkili makamlarının aldığı önlemlerinse ‘söz konusu hakları bastırmaya yönelik’ olduğu ileri sürüldü.

    Rusya’da bugün yapılacak gösterilerin yer ve zamanını dün yayınlayan ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına söz konusu eylemlerden uzak durma çağrısında bulunmuştu.

    Rus Dışişleri’nden Amerikan Büyükelçiliği’nin açıklamalarına sert yanıt

    Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği’nin Rusya’daki izinsiz eylemlere ilişkin yorumuna yanıt olarak Amerikalı meslektaşlarını kendi sorunlarını çözmeye ve diğer devletlerin içişlerine karışmamaya çağırdı.

    Bakanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Kendi sorunlarınızla ilgilenin ve diğer ülkelerin meselelerine karışmayı bırakın” ifadelerine yer verildi.

    Moskova'daki ABD Büyükelçiliği’nin 6 Ocak'ta Washington'daki gösteriler ve Kongre Binası baskınları sırasında hiçbir şey yazmadığını ve ‘vatandaşlarını barışçıl protestolara’ motive etmediğini, isyanlarda meydana gelen cinayetleri ve 100'den fazla kişinin gözaltına alınmasını kınamadığını belirten bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

    “Polis göstericilere ateş etmeye başladığında hükümetinizin barışçıl bir protestoyu nasıl 'barışçıl olmayana' dönüştürdüğünü tüm gezegen gördü. Ardındansa ABD hükümeti, barışçıl Amerikalı protestocuların eylemlerini ‘demokrasiye saldırı’ diye nitelendirdi. İkiyüzlülük, özellikle Kovid salgını sırasında tehlikeli hale gelen bir Amerikan diplomasi aracıdır.”

    Ne olmuştu?

    Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

    Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.

    Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı.

    Rusya İçişleri Bakanlığı, izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin dağıtılacağı belirtilmişti.

    Bakanlık ayrıca sosyal medyadaki eylem çağrılarının engellenmesini de istemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eylemlere katılma çağrısı yapan kişilerin ‘belli başlı provokatörler’ olduğunu ifade etmişti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, reşit olmayanların izinsiz gösterilere çağrılmasının muhalefetin amaçlarına ulaşmak için her yola başvurmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

    Etiketler:
    Aleksey Navalnıy, Gösteri, Protesto, Moskova
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