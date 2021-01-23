Trump'ın oğlu neden Telegram kullandığını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr, Pavel Durov’un kurucusu olduğu Telegram’ın herkese eşit fırsatlar sunan bir platform olduğunu belirterek, böyle bir yere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Trump Jr., Telegram kanalında yayınladığı bir videoda, “Merhaba, ben Don Jr. Burada, Telegram’da olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımla iletişim kurabileceğim bir yere ihtiyacım var” dedi.



Telegram’ın hem muhafazakarlar hem de liberallere eşit fırsatlar sunan bir platform olduğunu ve geleneksel sosyal medyadaki ‘muhafazakar temizliğine’ katılmadığına vurgu yapan Trump Jr. “Avantaj sağlayacağım bir platforma ihtiyacım yok. Muhafazakarların kapalı dünyasına ihtiyacım yok. Fikirlerimin ve onların kötü fikirlerinin birbiriyle yarıştığı bir yere ihtiyacım var. Sanırım artık böyle bir yerimiz var” ifadelerini kullandı.

Bir hafta önce yaklaşık 300 bin takipçisi olan Donald Trump Jr.'ın hesabı şu anda 540 bin sınırını geçmiş durumda, ancak 6.6 milyondan fazla takipçisinin olduğu Twitter hesabı hala daha popüler. Twitter, geçmişte şirketin politikalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Trump Jr.'ın hesabını askıya almıştı.

Twitter’in eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını askıya almasının ardından cumhuriyetçi destekçilerinin Telegram’a geçişi hızlanmıştı.