ABD Dışişleri, ‘Rus kolluk kuvvetlerinin protestoculara karşı güç kullanmasını kınadı’

ABD Dışişleri Sözcüsü Price yazılı açıklamasında, “ABD, Rusya’nın her yanında protestocular ve gazetecilere karşı bu haftasonu sert tatikler uygulanmasını kınamaktadır” dedi. Price ayrıca, protestolar sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Man knocking police officer to the ground amid Navalny protests in St. Petersburghttps://t.co/xjf3Vwxw9P pic.twitter.com/GZWDRzTq3X — RT (@RT_com) January 23, 2021

​Rusya’nın çeşitli şehirlerinde dün düzenlenen protestoların çağrısını Rus muhalif Aleksey Navalnıy yapmıştı.

Protestolarda tam olarak kaç kişinin gözaltına alındığına dair resmi bir veri bulunmuyor. Fakat Rus yetkililer protestolara katılıp gözaltına alınanlar içinden yetişkin olmayanların ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Another angle of the snowball blitz Russia’s riot police got from protesters in Moscow today. pic.twitter.com/QxXYnCs48s — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 23, 2021

​Ayrıca protestolar sırasında gözaltına alınanlardan bir kısmının da kısa süre içinde serbest bırakıldığı biliniyor. Bu kişilerden biri de Navalnıy’in eşi Yuliya Navalnaya.

Navalnıy ağustos ayında bir iç hat uçuşu sırasında rahatsızlanması ardından tedavi için Almanya’ya gitmişti. Almanya’da ülkenin savunma bakanlığına bağlı laboratuvar, Navalnıy’in bir sinir gazı ile zehirlendiği sonucuna vardı. Ancak Alman tarafı bu kanısına dair Rusya’yı tatmin eden bir kanıt sunmuş değil.

Navalnıy Almanya’daki tedavisinin tamamlanması ardından Rusya’ya döndü ve bir davayla ilgili şartlı tahliye koşullarını yerine getirmediği için havaalanına inişinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme Navalnıy’in bir ay için tutuklu kalmasına karar verirken, Rus muhalif dektekçilerini sokağa çıkmaya çağırdı.