Kayıt
00:54 25 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Pentagon, ABD bayrağı

    NYT: Pentagon, mahkeme kararı olmadan insanların konum bilgilerine ilişkin verileri satın alıyor

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043138013_0:59:3001:1747_1200x675_80_0_0_46bf0b15ef0fb3e3402d29df9b849a66.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202101251043647780-nyt-pentagon-mahkeme-karari-olmadan-insanlarin-konum-trafigine-iliskin-verileri-satin-aliyor/

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) istihbarat teşkilatının birkaç yıldır mahkeme kararı almadan Amerikalıların ve yabancıların konum ve hareketleri ile ilgili bilgileri içeren, piyasada mevcut veri tabanlarını satın aldığı öğrenildi.

    New York Times (NYT) gazetesinin Demokrat Senatör Ron Wyden’ın talebine yanıt olarak sağlanan belgelere dayandırdığı haberinde Pentagon’a bağlı istihbarat servislerinin birkaç yıldır mahkeme kararı almadan Amerikalıların ve yabancıların konum ve hareketleri ile ilgili bilgileri içeren, piyasada mevcut veri tabanlarını satın aldığını yazdı.

    Haberde, istihbarat analizcilerinin son 2.5 yıldır yürütülen beş soruşturma kapsamında ek yetkiye ihtiyaç duymadan akıllı telefonlardaki konum ve hareket verilerinin geldiği veri tabanını satın alarak takip ettiği ifade edildi.

    ABD hükümetinin, telefon şirketlerini konum verilerini paylaşmaya zorlaması için, 2018'de yürürlüğe giren yasaya göre mahkeme kararı çıkartması gerekirken aynı yasa, hükümetin söz konusu verileri bir komisyoncudan satın alarak kullanması durumunda herhangi bir izne ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

    Daha önce İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma kurumlarının, ‘ülke topraklarındaki’ göçmenleri takip etmek ve tutuklu göçmenleri soruşturmak için telefonlardaki konum verilerini kullandığı bilgisi ABD medyasında yer almıştı.

    “Ordunun bazen konum verilerini istihbarat amacıyla kullandığı da biliniyor” ifadelerine yer verilen yazıda, teşkilatın dünya çapında konuşlanmış ABD birliklerine yönelik tehditleri tespit etmek amacıyla ‘yurtdışındaki yabancılar hakkındaki soruşturmalar için ağırlıklı olarak konum verilerini satın alıp kullandığı’ belirtiliyor.

    İstihbarat teşkilatının veri tabanlarını satın aldığı bilgi komisyoncularının ‘Amerikalıları ve yabancı kullanıcıları ayırmadığı’, ABD’de bulunan kişileri daha sonra teşkilatın kendi ayıkladığı ve ayrı bir tabana taşıdığı ifade edilen yazıda, ardından analistlerin Amerikalılarla ilgili bilgilere ulaşmak için özel izin almaları gerektiği, böyle biri iznin son 2.5 yılda beş kez verildiği vurgulandı.

    Habere göre söz konusu uygulamaları özel yaşamın dokunulmazlığı ile ilgili anayasal haklarının ihlali olarak nitelendiren Senatör Wyden, Amerikalıların konum verilerinin korunmasını sağlamak için bir yasa çıkarmayı planlıyor.

    Etiketler:
    Konum, Mahkeme, ABD, Pentagon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet