NYT: Pentagon, mahkeme kararı olmadan insanların konum bilgilerine ilişkin verileri satın alıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) istihbarat teşkilatının birkaç yıldır mahkeme kararı almadan Amerikalıların ve yabancıların konum ve hareketleri ile ilgili bilgileri içeren, piyasada mevcut veri tabanlarını satın aldığı öğrenildi.

New York Times (NYT) gazetesinin Demokrat Senatör Ron Wyden’ın talebine yanıt olarak sağlanan belgelere dayandırdığı haberinde Pentagon’a bağlı istihbarat servislerinin birkaç yıldır mahkeme kararı almadan Amerikalıların ve yabancıların konum ve hareketleri ile ilgili bilgileri içeren, piyasada mevcut veri tabanlarını satın aldığını yazdı.

Haberde, istihbarat analizcilerinin son 2.5 yıldır yürütülen beş soruşturma kapsamında ek yetkiye ihtiyaç duymadan akıllı telefonlardaki konum ve hareket verilerinin geldiği veri tabanını satın alarak takip ettiği ifade edildi.

ABD hükümetinin, telefon şirketlerini konum verilerini paylaşmaya zorlaması için, 2018'de yürürlüğe giren yasaya göre mahkeme kararı çıkartması gerekirken aynı yasa, hükümetin söz konusu verileri bir komisyoncudan satın alarak kullanması durumunda herhangi bir izne ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Daha önce İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma kurumlarının, ‘ülke topraklarındaki’ göçmenleri takip etmek ve tutuklu göçmenleri soruşturmak için telefonlardaki konum verilerini kullandığı bilgisi ABD medyasında yer almıştı.

“Ordunun bazen konum verilerini istihbarat amacıyla kullandığı da biliniyor” ifadelerine yer verilen yazıda, teşkilatın dünya çapında konuşlanmış ABD birliklerine yönelik tehditleri tespit etmek amacıyla ‘yurtdışındaki yabancılar hakkındaki soruşturmalar için ağırlıklı olarak konum verilerini satın alıp kullandığı’ belirtiliyor.

İstihbarat teşkilatının veri tabanlarını satın aldığı bilgi komisyoncularının ‘Amerikalıları ve yabancı kullanıcıları ayırmadığı’, ABD’de bulunan kişileri daha sonra teşkilatın kendi ayıkladığı ve ayrı bir tabana taşıdığı ifade edilen yazıda, ardından analistlerin Amerikalılarla ilgili bilgilere ulaşmak için özel izin almaları gerektiği, böyle biri iznin son 2.5 yılda beş kez verildiği vurgulandı.

Habere göre söz konusu uygulamaları özel yaşamın dokunulmazlığı ile ilgili anayasal haklarının ihlali olarak nitelendiren Senatör Wyden, Amerikalıların konum verilerinin korunmasını sağlamak için bir yasa çıkarmayı planlıyor.