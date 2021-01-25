Biden'ın ABD Başkan seçilmesinde 145 milyon dolarlık 'kara para' etkeni

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Başkan Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyasının 'kara para' diye nitelenen anonim bağışçılardan topladığı paranın 145 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını yazdı.

Bloomberg, Joe Biden'ın 145 milyon dolar 'kara para' toplamasının, görevdeki başkana rakip aday olarak yarışmasına rağmen toplamda 1.5 milyar doları cezbettiği düşünüldüğünde şaşırtıcı olmadığı yorumunu yaptı.

'Kara para' tabir edilen ismi bilinmeyen bağışçılardan gelen paranın miktarı, Biden'a yenilen 45. Başkan Donald Trump'ın kampanya kasasında 28.4 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Joe Biden benefited from a record-breaking amount of donations from anonymous donors to outside groups backing him, meaning the public will never have a full accounting of who helped him win the White House https://t.co/FZZLlCvTYQ — Bloomberg (@business) January 23, 2021

Biden'a akan 145 milyon dolarlık kara para, 2012'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Mitt Romney için toplanan 113 milyon doları da aşarak rekor kırdı.

How US$145 million in ‘dark money’ donations helped Joe Biden win the presidency https://t.co/2h4aJs0RWC — SCMP News (@SCMPNews) January 23, 2021

Haberde Demokrat Partililerin siyasi kampanyalarda 'kara para' bağışını yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"Bağışçılardan isimleri açıklananlarla açıklanmayanlar karar vericilere aynı erişime sahip olacak, ancak kamuoyu ikincilerin kim olduğunu bilmediğinden ne gibi etki yarattıklarını bilemeyecek."

Kampanya finansmanı reformunu savunan Issue One grubunun yöneticisi Meredith McGehee de 'kara paranın bütün numarasının iltimas görürken kamuoyuna ifşa olmaktan kurtulmakta yattığını' belirtti.