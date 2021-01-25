Google, sahip olduğu binalarla alanları aşılama tesisi olarak kullanıma açacak

Koronavirüs pandemisinde en çok vaka ve can kaybı kaydeden ülke olan ABD'de BioNTech-Pfizer ve Moderna aşıları uygulanırken, teknoloji devi Google, şirketin ülke çapında sahibi olduğu emlakları aşılama tesisi olarak hizmete sunacağını duyurdu.

Google'ın bağlı olduğu Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, blogunda yaptığı açıklamada, "Aşılama çabalarına yardımcı olmak için, ABD'den başlayarak, ihtiyaç duyulan binalar, otoparklar ve açık alanlar gibi seçkin Google tesislerini kullanıma sunacağız. Bu siteler, eyalet ve yerel yönergeler uyarınca aşı olmaya uygun herkese açık olacak" dedi.

Teknoloji devinin aşılama çabalarına yardım etmek için can attığını dile getiren Pichai, bu amaçla 150 milyon doları aşı eğitimi ve bağışıklık kazandırıcıların eşit dağıtımına kanalize edeceğini söyledi:

"Bugün, CDC Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü ve dünyanın dört bir yanındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlara reklam şeklinde 100 milyon dolarlık hibe duyuruyoruz. Aşıyla ilgili içerik ve bilgilerle yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmak için halk sağlığı kurumlarıyla ortaklığa 50 milyon dolar daha yatırım yapacağız."

Google-Alphabet CEO'su, arama motorunda Amerikalıların aşı merkezlerini bulmalarına yardımcı olmak için eyalet ve bölge düzeyinde dağıtım bilgilerini göstermeye başlayacaklarını da duyurdu.

"Randevu veya sevk gerekip gerekmediği, erişimin belirli gruplarla sınırlı olup olmadığı veya arabaya servis olup olmadığı gibi bir randevu veya tavsiye gerekip gerekmediği gibi ayrıntıları ekleyeceğiz" bilgisini veren Pichai, "Aşılama yeri bilgileri edinip erişilir kılmak için Boston Çocuk Hastanesi'nin girişimi olan VaccineFinder.org gibi ortaklar ve hükümet kurumları ve perakendeci eczaneler gibi diğer yetkili kaynaklarla birlikte çalışıyoruz" diye ekledi.

Daha önce Walmart, Starbucks, Amazon gibi ABD'nin en büyük şirketlerinden bazıları ülke çapında aşılamaya lojistik ve teknolojik destek vermek istediklerini açıklamıştı.

Bugüne dek 20.5 milyondan fazla doz aşının yapıldığı ABD'de aşılanmanın ardından pek çok yan etki ve ölüm vakası bildirildi.