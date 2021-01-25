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    Trump'la birçok kez ters düşen Fauci: Ölüm tehditleri aldım

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (317)
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    Eski ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez ters düşen Dr. Fauci açıklamalarda bulundu. Ünlü doktor, birçok kez ölüm tehdidi aldığını, hatta bir keresinde kendisine şarbon veya risin olduğundan şüphelendiği içi toz dolu bir zarf gönderildiğini belirtti.

    40 yıla yakın deneyimiyle birçok ABD liderine sağlık danışmanlığı yapan, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, eski başkan Donald Trump'la arasında geçen ilginç diyalogları ilk kez anlattı.

    'Eşim ve cocuklarım da rahatsız ediliyordu'

    Fauci, hafta sonu New York Times muhabirine verdiği röportajda, geçen yıl 28 Mart'ta KOVID-19 ile mücadele görevini üstlendikten üstlendikten sonra, Beyaz Saray toplantılarında ve basın açıklamalarında yer aldıktan sonra ölüm tehditlerinin başladığını ifade etti.

    Mektubu açtığında yüzünü ve göğsünü aniden bir pudra kapladığını söyleyen Fauci, zarfın içinde bulunan madde hakkında "Belki de zararsız bir maddeydi ancak korkutucuydu. Karım ve çocuklarım bu süreçte neredeyse benden daha çok rahatsız ediliyordu. Tehditler direkt eşimin ve çocuklarımın telefonlarına gidiyordu. Ben o zaman iki ihtimal üzerinde durmuştum: Ya bu bir aldatmacaydı, ya da içerisinde şarbon veya risin vardı ki bu madde risin olsaydı muhtemelen hayata veda etmiştim." dedi.

    'Medyada olumlu görüntü çizmemi istediler'

    Fauci, röportajlardan ve basın açıklamalarından sonra Trump'ın kendisini aradığını ve 400 binden fazla ölümün gerçekleştiği sıralarda neden "Neden olumlu konuşmuyorsun?" diye sorduğunu ifade eden Fauci, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'tan da aynı konuda baskı gördüğünü sözlerine ekledi. 

    Fauci, hayatına yönelik tehditlere ve Trump yönetiminin baskılarına rağmen görevden ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini sözlerine ekledi. 

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (317)

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    Etiketler:
    Koronavirüs, Covid-19, Donald Trump, Beyaz Saray, ABD, Anthony Fauci
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