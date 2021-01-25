ABD Başkanı Biden trans bireylerin orduya katılma yasağını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden Donald Trump'ın ordudaki trans bireyler üzerindeki yasağı tersine çeviren bir karar aldı.
Eski ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk yılda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transseksüellerin ABD ordusuna katılmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Söz konusu yasak 2019’un Nisan ayında yürürlüğe girmişti.
20 Ocak’ta yemin töreninin ardından göreve başlar başlamaz çok sayıda kararname imzalayan Biden, trans bireylerin orduya katılmasını engelleyen yasağı da kaldırdı.
#BREAKING US President Biden overturns Trump ban on transgender troops: White House pic.twitter.com/FQGI9vmb7m— AFP News Agency (@AFP) January 25, 2021
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