ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını, ABD'nin Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Price paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin, bugün İstanbul'da yeniden başlamasını ve her iki hükümetin de sürece bağlılığını memnuniyetle karşılıyor. Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz."

The United States welcomes the resumption of exploratory talks between Greece and Turkey in Istanbul today and the commitment of both governments to this process. We support all efforts to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. — Ned Price (@statedeptspox) January 25, 2021

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu bugün tamamlanmıştı.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alınmıştı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.