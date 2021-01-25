Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: ABD'nin Çin'e yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Pekin şu anda güvenliğimizi, refahımızı ve değerlerimizi ciddi şekilde zora sokuyor. Bu nedenle de ABD'nin Çin'e yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Çin ile ilişkilerin geleceği hakkındaki sorulara "Biden Çin ile ilişkilerde çok taraflı bir yaklaşım benimsiyor, buna şu anda Çin'e uygulanan gümrük vergileri de dahil. Biden, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve Kongredeki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle koordinasyon içerisinde adımlar atmak istiyor" yanıtını verdi.

Psaki, Biden'ın Çin'in birçok alandaki 'ekonomik istismarlarını' durdurmak istediğini söyleyerek, "Çin ile ilişkilerimize sabırlı bir yaklaşım ile başlıyoruz" diye konuştu.

'Çin'in git gide dünya için daha da tehlikeli bir hal aldığını' iddia eden Psaki, "Pekin şu anda güvenliğimizi, refahımızı ve değerlerimizi ciddi şekilde zora sokuyor. Bu nedenle de ABD'nin Çin'e yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor" görüşünü paylaştı.

Some misinterpreting WH @PressSec Jen Psaki's comment re Biden admin's China approach ("strategic patience"). See below (my transcript). Doesn't seem to mean patience w/ Chinese behavior, but that admin not in a rush. Will 1st do interagency review & consult w Congress, w allies pic.twitter.com/kVrDyMcugr — Tanvi Madan (@tanvi_madan) January 25, 2021

'Biden, Putin'le görüşmeyi planlamıyor'

Rusya'da hafta sonu düzenlenen protestolara değinen Psaki, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'ya yönelik 'muhalif Aleksey Navalnıy'ı salıverme' çağrısını yineledi.

Press sec. Psaki reads White House's call for "the immediate and unconditional release of Alexey Navalny."



"We also urge Russia to fully cooperate with the international community's investigation into the poisoning of Alexey Navalny." https://t.co/DRdjr3NK7S pic.twitter.com/sShJmKcaJK — ABC News (@ABC) January 25, 2021

Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin bir soru üzerine Psaki, "Şu anda böyle bir görüşme öngörümüz yok ancak Biden bu hafta Avrupa'dan ve diğer bölgelerden birçok lider ile telefon görüşmesi yapacak" bilgisini paylaştı.

Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını tekrar getirecek

Psaki, eski Başkan Donald Trump'ın görevden ayrılmadan önce imzaladığı ve 26 Ocak'tan itibaren Şengen ülkeleri, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan gelen yabancı ülke vatandaşlarına yönelik Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasakların kaldırılması kararını da uygulamayacaklarını kaydetti.

Biden'ın pandeminin bu kadar ciddi olduğu bir dönemde yasakların sürmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Psaki, bu listeye Güney Afrika'nın da ekleneceğini ve bugün Biden'ın bir kararname imzalayacağını aktardı.

Psaki ayrıca, hava yoluyla ABD'ye gelen herkesten son 72 saat içinde yapılmış negatif test sonucu isteneceğini belirtti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele ekibinin haftanın 3 günü brifing düzenleyeceğini belirten Psaki, ülkede ne kadar aşı stoku kaldığına dair bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Portland'daki olaylar

Psaki, Biden'ın göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana Portland'daki göstericilerin şiddet eylemlerine yönelik ne yorum yapacağına ilişkin bir soruya ise "Bu soruyu bugün Biden'ın kendisine sorabilirsiniz ancak Biden, şiddetin her türlüsünü sert biçimde kınıyor. Protesto hakkı, demokrasimizin önemli bir kilometre taşıdır ama camları kırmak, mağazaları yağmalamak protesto değildir" dedi.