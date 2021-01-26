Biden: Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın eylemlerinden 'çok endişeli' olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Rusya ile ilişkileri değerlendirdi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın dolandırıcılıktan tutuklanması ve federal kurumlara yönelik siber saldırılara değinen Biden, Rusya'nın 'Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği' yönünde iddiaların olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz" diye konuştu.

Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerini kaydederek, "Bu konuları Rus muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, ayrıca yeni bir START Antlaşması için Moskova ile karşılıklı çıkara dayalı bir şekilde hareket edebileceklerini belirtti.