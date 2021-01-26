Hillary Clinton ile kızı, YPG için TV dizisi çekmeyi planlıyor: 'Daha heyecan verici bir şey olamaz'

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketinin, Suriye'nin Kobani şehrindeki YPG/PKK'lı kadınları anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldığı bildirildi.

Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın Suriye'nin kuzeyinde ABD Ordusu ile koordinasyon halinde faaliyet yürüten YPG saflarında savaşan kadınları anlatan 'Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi' kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Clinton, "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz. Kobani'nin Kızları, adalet ve eşitlik için savaşan cesur, meydan okuyan kadınların olağanüstü bir anlatımı" ifadelerini kullandı.

Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020'de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine ABD başta olmak üzere batı medyası tarafından sıkça yer veriliyor. Bununla birlikte, ABD hükümeti de bölgedeki militanlara büyük miktarda para ve silah yardımında bulunuyor.

Son olarak da, YPG ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyindeki petrol yataklarının korunma ve modernizasyonu için anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye de, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Buna karşın başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor.