ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaparak ülkesinin transatlantik savunmasına taahhüdünü ve ittifakın toplu güvenliğine olan bağlılığını teyit etti.

Biden'ın başkan olmasından sonra Stoltenberg ile yaptığı ilk görüşmeye ilişkin Beyaz Saray ve NATO'dan açıklamalar yapıldı.

Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden görüşmede Afganistan, Irak ve Rusya gibi ortak güvenlik meselelerinde müttefiklerle birlikte çalışma niyetini dile getirdi.

Biden, NATO anlaşmasının 5. maddesi gereği ABD'nin ittifakın toplu savunmasına olan bağlılığını ve transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesine olan taahhüdünü vurguladı.

NATO açıklamasında ise Biden'ın göreve gelmesinin Amerikan demokrasisinin gücünün sağlam bir göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre Stoltenberg, Biden'ın ittifakı merkeze almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, zorlukların üstesinden birlikte gelinebileceğini vurguladı.

Great to speak with @POTUS & congratulate him on his inauguration. This is a new chapter for our transatlantic Alliance. I look forward to welcoming him to the #NATO Summit & to working closely together! https://t.co/ypa9cy1o4g — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 26, 2021

Stoltenberg ve Biden, Afganistan, Irak, Rusya, uluslararası terörizm ve Çin'in yükselişi gibi konuları ele alarak, savunma harcamalarındaki artış ivmesinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

İki lider, bu yıl Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesine hazırlanmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.