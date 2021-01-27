Biden'ın yemin törenine damga vuran 22 yaşındaki şair Amanda Gorman: ABD Başkanlığı için yarışmak istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin törenine 'Tırmandığımız Tepe' isimli şiiriyle damga vuran 22 yaşındaki şair Amanda Gorman, dünyanın en büyük modellik ajanslarından IMG Models ile anlaşma imzaladı. Gorman ayrıca, gelecekte ABD Başkanı olmak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan şair Amanda Gorman'ın yıldızı parlamaya devam ediyor.

Tören sırasında giydiği kıyafetler de çok konuşulan Gorman, dünyanın en büyük modellik ajanslarından IMG Models isimli şirketle anlaşma imzaladı.

Kate Moss, Gisele Bündchen, Selena Gomez ve Naomi Osaka gibi dünyaca ünlü isimlerin de çalıştığı ajansla anlaşmaya varan Gorman için editoryal fırsatlar ve marka işbirlikleri olacağı belirtildi.

Gorman, Vogue dergisine verdiği röportajda, "Moda benim için çok anlam ifade ediyor. Benden önce gelen tarihe ve beni destekleyen tüm insanlara dayanma yöntemim bu" diye konuştu.

'6. sınıftan beri kurduğum bir hayal'

Dün, Ellen DeGeneres'in programına katılan Gorman, burada ise gelecekte başka bir göreve başlama töreninde bu kez başkan olarak bulunmayı umduğunu söyledi ve "Bu, 6. sınıftan beri kurduğum bir hayal" dedi.

Gorman, matematik öğretmenlerinden birinin şaka yoluyla kendisi hakkında 'çok tutkulu, cesur bir kız olduğu için başkanlığa aday olmalı' şeklindeki önerisinden sonra ABD Başkanlığı için hayal kurmaya başladığını söyledi.

Öte yandan, ilk kitabını 2015'de yayımlayan Gorman'ın kitaplarının da Amazon'da 'çok satanlar' listesine girdiği görüldü.

“Somehow we’ve weathered and witnessed,



A nation that isn't broken, but simply unfinished.”



“For there is always light,



If only we're brave enough to see it,



If only we're brave enough to be it.”



—@TheAmandaGormanpic.twitter.com/3fki2MELUY — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 20, 2021

Instagram'da takipçi sayısı bir günde 2 milyondan fazla arttı

Gorman, yemin töreninde okuduğu şiir sonrası çok konuşulmuş ve Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2.2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1.1 milyona çıkmıştı. Twitter'da binlerce kişi, küçükken konuşma engelli olduğunu söyleyen Gorman'ın performansına övgü yağdırmıştı.

ABD'de daha önceden John F. Kennedy, Bill Clinton ve Barack Obama'nın yemin törenlerinde de şairler şiir okumuştu. Gorman, Biden'ın yemin töreninde şiir okuyarak geçmişte Amerikan başkanlarının yemin törenlerinde şiirlerini okuyan Robert Frost, Maya Angelou ve Elizabeth Alexander gibi şairlerin de arasına katılmış oldu.

Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, yemin töreninde okuduğu şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bekar bir anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyordu.