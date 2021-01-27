Beyaz Saray: Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden yönetiminin Çin'le ilgili politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Kovid-19'un ortaya çıkışına ilişkin uluslararası soruşturmaları da desteklediklerini belirten Psaki, "Uluslararası soruşturmalar sağlam ve net olmalıdır" diye konuştu.
Psaki, ABD'nin de kendi istihbaratına dayanarak bazı bilgiler elde edeceğini, bu soruşturmalarda müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in dün Senato'nun onayını aldıktan sonra yemin ederek görevine başladığını belirten Psaki, Blinken'in önceliklerinden birinin de Çin'de sahada çalışan ABD'li yetkililer olduğunu kaydetti.
Huawei'ye 'güvenlik tehdidi' nitelemesi
Psaki, Çinli teknoloji devi Huawei konusundaki fikirlerinin sorulması üzerine, "Huawei de dahil güvenilmeyen sağlayıcıların ürettiği telekomünikasyon ürünleri ABD için güvenlik tehdididir. Müttefiklerimiz, Amerikan telekomünikasyon ağlarının, güvenilmeyen sağlayıcıların ekipmanlarını kullanmayacağından emin olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
and we will work with allies to secure their telecommunications networks and make investments to expand production of telecommunications equipment by trusted U.S. and allied companies."— Jeanne Whalen (@JeanneWhalen) January 27, 2021
Doesn't address whether Huawei will remain on Entity List.
Bu konuda ortaklarıyla çalışacaklarının altını çizen Psaki, ABD'nin güvenilir telekomünikasyon ekipmanı üretimine de hız vereceğini kaydetti.
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