Pentagon başmüfettişliği CENTCOM ve Özel Kuvvetlerin savaş hukukuna uyup uymadığını inceleyecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) ve Özel Kuvvetler (SOCOM) Komutanlıklarının savaş hukuku hükümlerini nasıl uyguladıklarını incelemek üzere çalışma başlattığını duyurdu.

İncelemeye ilişkin kuvvet komutanlıklarına ve Genelkurmay Başkanlığına gönderilen genelgede, "Bu incelemenin amacı operasyon düzenlerken potansiyel savaş suçlarını azaltmak için Pentagon Savaş Hukuku hükümlerini uygulama konusunda gerekli programların nasıl geliştirilip uygulandığına bakmaktır" ifadelerine yer verildi.

Genelgede ayrıca, CENTCOM ve SOCOM'a yönelik herhangi bir savaş suçu ihbarı alınıp alınmadığını ve varsa alınan ihbarların Pentagon politikalarına göre gözden geçirilip geçirilmediğinin de mercek altına alınacağı belirtildi.

Başmüfettişlik genelgesinde, incelemenin CENTCOM'un karargahı olan Florida'nın Tampa kentindeki MacDill Hava Üssü'nden başlayacağı ve ABD'nin Afganistan'daki kuvvetleri ile Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadele operasyonunda görevli kuvvetleri kapsayacağı ancak gerekli görüldüğü takdirde çapının genişletileceği bilgisine yer verildi.