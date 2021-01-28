Sanders bebeği 20 bin 300 dolara satıldı

ABD'de yemin töreni alanında oturuşu ve yün eldivenleriyle bir anda tüm dünyanın gündemine oturan Senatör Sanders'ın oyuncak bebeği 20 bin 300 dolara alıcı buldu. Eldivenleri ören kişinin elinden çıkan bebekten elde edilen bu gelir bir yardım kuruluşuna bağışlandı.

ABD'de Senatör Bernie Sanders'ın 20 Ocak'taki başkanlık yemin törenini elinde yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak izlediği kareler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu fotoğraflarla meşhur olan yün eldivenleri ören Tobey King'in Sanders'ın törendeki o oturuşunu betimlediği tığ işi oyuncak bebek 20 bin 300 dolara satıldı.

Crochet artist turns viral Bernie Sanders image into a doll that sells for $20,000 https://t.co/RsP0rQ2Mi4 — The Guardian (@guardian) January 28, 2021

Teksas'ta yaşan King, "Bernie'nin o görüntüsünden dolayı gündemin ilk sıralarında olduğunu biliyordum. O yüzden elimde halihazırda bir Bernie deseni ve oyuncağı vardı. Ben de o deseni Sanders'ın o kıyafetine benzeyecek şekilde elden geçirdim. Oyuncağı yaklaşık 7 saatte yaptım" dedi.

A handmade crocheted doll inspired by the viral inauguration meme of Sen. Bernie Sanders raised more than $40,000 for Meals on Wheels America when it was sold in an online auction https://t.co/qnnwcFD9JP — CNN (@CNN) January 27, 2021

​Bebeğin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan 46 yaşındaki King'in paylaşımı binlerce beğeni topladı. Cumartesi günü de bebeği eBay üzerinden 99 cent'e satışa çıkaran ve gelen en yüksek teklif olan 20 bin 300 dolara satan King, parayı kendi yemeklerini satın alamayan veya hazırlayamayan kişilere evde yemek veren Wheels on Mheels kuruluşuna bağışlayacağını söyledi. eBay'in de yaptığı ek destekle bağış miktarı 40 bin 600'e çıkmış oldu.

Kendine yeni bir yön tayin ettiğini ve insanlara bu şekilde yardıma devam edeceğini anlatan King, "Umarım Sanders da bunun iyi bir şey olduğunu ve benim iyi bir şeyler yaptığımı düşünüyordur" dedi.