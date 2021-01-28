Biden'ın kalemle imtihanı: Cebini bulamadı

Siyasi kariyerinde çok sayıda skandal ve gaflara imza atan ABD'nin 46'ncı başkanı Joe Biden, 4 yeni kararnameye imza attığı sırada bu kez kalemiyle gündeme geldi. Biden, imza attıktan sonra kalemini koymak için cebini bulamadı.

ABD Başkanı Biden, 4 yeni kararnameye imza attı. Biden'ın imza sonrasında kalemi cebine koyamadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

O anların kaydedildiği videoda, Biden'ın, ceketin cebine koymakta başarılı olamayınca kalemi pantolon cebine koyduğu görüldü.

Çok sayıda skandala imza attı

Biden siyasi kariyerinde skandallara ve gaflara da imza attı. 8 kadın uygunsuz davranışları nedeniyle Biden'dan şikayetçi oldu. Saç koklama huyu nedeniyle de manşetlere çıktı. Unutkanlığı da başına dert oldu. Bir ara Barack Obama'nın adını unuttu, onu "Barack Amerika" diye sahneye çağırdı. Belden aşağısı felçli Missouri Senatörü Chuck Graham’dan ayağa kalkmasını istedi.

78 yaşındaki Biden, Amerika tarihinin en yaşlı başkanı oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Biden, 'İklim değişikliği' başlığında üç resmi karara imza attı. Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı.