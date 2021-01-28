ABD'nin Georgia eyaletinde sıvı nitrojen sızıntısı: 6 ölü, çok sayıda yaralı

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan bir gıda paketleme tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Olayda 6 kişinin öldüğü, 3'ü ağır, 6 yaralının daha olduğu ifade edildi. Kuzeydoğu Georgia Sağlık Yönetimi Sözcüsü Beth Downs, 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan 1 kişinin işe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

İtfaiyeden yapılan açıklamada sızıntıya müdahale edildiği ve herhangi bir patlamanın gerçekleşmediği ifade edildi. İtfaiye Servisi'nden yapılan açıklamada ekiplerin olay yerine ulaştığında tahliye edilmiş çalışanlar ve hayatlarını kaybedenlerle karşılaştığını, gerekli müdahalelerin yapıldığı duyuruldu. İtfaiye Servisi yöneticisinin yaptığı açıklamada olayın soruşturulduğu bildirildi.