'Sadece beyazlar' politikası: Mezarlık, siyah polis memurunun cenazesini kabul etmedi

ABD'de Joe Biden'ın başa geçmesiyle bir nebze de olsa düzelebileceği umulan ırkçılık örneklerine bir yenisi eklendi. Louisiana eyaletindeki bir mezarlık, ölen siyah bir adamın cenazesini 'sadece beyazlar' gerekçesiyle geri çevirdi. Mezarlık yönetimi özür diledi.

ABD'de Louisiana eyaletinin nüfusun neredeyse çeyreğinin siyah olduğu Allen Parish bölgesindeki bir mezarlık, 'sadece beyazlar' politikasından dolayı siyah bir vatandaşın cenazesini gömmeyi kabul etmedi.

The board of a small Louisiana cemetery that denied burial to a Black sheriff’s deputy held an emergency meeting Thursday and removed a whites-only provision from its sales contractshttps://t.co/0XRcpd3vRN — TIME (@TIME) January 29, 2021

​Geçen pazar günü 55 yaşında hayatını kaybeden şerif yardımcısı Darrell Semien'ın eşi Karla, cenaze işlemleri için Oaklin Springs mezarlığına gitti ama ırkçı bir tavırla karşılaştı.

Yaşadıklarını Facebook hesabından paylaşan Karla Semien, "Eşime mezar yeri ayırtmak için Oaklin Springs mezarlığına gitti. Orada bir hanımla tanıştım. Bana mezar yeri satamayacağını çünkü orasının yalnızca beyazları kabul eden bir mezarlık olduğunu söyledi. Bu sözler yüzüme bir tokat gibi çarptı" ifadelerini kullandı.

And here we thought 2021 was gonna be better.https://t.co/b5t90SVDiY — Brad Takei (@BradTakei) January 28, 2021

​Yerel KPCL kanalına açıklamada bulunan Oaklin Springs mezarlığı, 1950'lerden kalma bir belgede 'beyaz insanların cenazesinin gömülme hakkı'ndan bahsedildiğini doğruladı.

Mezarlığın yöneticisia ise şerif yardımcısının renginden dolayı gömülmesine izin verilmemesini 'korkunç' olarak niteledi. AP ajansına konuşan Vizena, yalnızca beyazları kabul ettiklerini söyleyen kadının kendi 81 yaşındaki akrabası olduğunu ve 'görevden alındığını' söyledi. Aileden özür dileyen ve kendine ait küçük bir mezar yerini ölen şerif yardımcısı için ayıran Vizena, ailenin bu teklifi 'babalarının orada rahatça uyuyamayacağını' söyleyerek kabul etmediğini aktardı.

Yerel KATC-TV kanalına demeç veren aileden Shayla Semien, "Babam herhangi biri değildi, olağanüstü bir adamdı. Bu topluluk için 15 yıl polislik yaptı. Teninin renginden dolayı ona huzur içinde yatacak bir yer verilmedi" dedi.

Öte yandan AP'nin haberine göre mezarlık yönetimi, mezar yeri satış sözleşmelerinden 'yalnızca beyazlar' maddesinin çıkarılmasına karar verdi.