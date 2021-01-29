ABD'li genç kız TikTok videosu çekerken öldürüldü

Otel odasında TikTok videosu çeken genç kız, dans ettiği sırada içeri giren kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından öldürüldü. Yakalanan saldırganın katledilen genç kızla aynı yaşlarda olduğu belirtildi.
This chilling TikTok video shows a teenage girl being startled by someone entering her hotel room seconds before she is shot and killed.— news.com.au (@newscomauHQ) January 29, 2021
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Geçtiğimiz Salı günü Atlanta'daki Hyatt Regency otelinde öldürülen Kalecia Williams'ın son anlarını gösteren video paylaşıma girdi. Paylaşılan TikTok videosunda genç kızın öldürülmeden önceki görüntüleri görülebiliyor.
Videoyu 12.02'de çeken Williams kısa süre sonra, saat 12.23'te odasında ölü bulundu.
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