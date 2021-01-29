Facebook'tan Wall Street isyanına katılan 150 bin üyeli Robinhood borsacıları grubuna kapatma

ABD'de neoliberal kapitalizmin kutsalı Wall Street'te büyük yatırımcılara karşı başlatılan kolektif isyan, bastırılma operasyonuyla karşı karşıya. Son olarak Facebook, isyana katılan 'Robinhood Stock Traders' grubunu kalıcı olarak kapattı. Sosyal medya devi, sayfayı yasaklamasını 'cinsel istismar içeriğiyle' gerekçelendirdi, ama kanıt sunmadı.

Bir grup küçük yatırımcının hedge fonların kısa pozisyon aldığı değeri düşük hisselere yüklü miktarda yatırım yapması, bunun sonucunda bilgisayar oyunları satan zincir mağazalar GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia, Bed Bath & Beyond, Express, Koss, Naked Brand gibi zordaki şirketlerin hisselerinin değerinin son 2 haftada yüzde 1700 artması, bunun üzerine hedge fonların zarara uğramamak için portföylerindeki Apple gibi büyük şirket yatırımlarını satmak zorunda kalmalarıyla borsanın altüst olmasının ardından, bir dizi müdahale geldi.

Reddit gibi sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen küçük yatırımcılar grubunun en yaygın kullandığı hisse alım-satım uygulaması Robinhood'un sıradan vatandaşların fiyatlarının fırlamasını sağladıkları hisseleri alıp satmasını durdurması, Amerikan ilerlemeci kanadından siyasilerin büyük tepkisini çekti. Hatta bazı soruşturma ve davalarla karşılaştı.

Robinhood'un kurucularına durdurma düğmesine basmasının gerisinde önemli yatırım fonları ve hatta Beyaz Saray'ın baskısının olduğu iddia edilirken, GameStop ve benzeri hisseler büyük değer kaybetti.

Ardından Facebook da Robinhood Stock Traders (Robinhood borsacıları) isimli popüler Wall Street sohbet grubunu kapattı. Grubun kurucusu Allen Tran, GameStop ve benzeri hisselerin alımıyla ilgili koordinasyona darbe vurulmasının amaçlandığını belirtti.

Grubun yasaklanmasının ardından Facebook'ta "Büyük kurumlar toplumumuzu susturmaya çalışıyor. İnsanların hayatlarını olumlu bir şekilde etkiliyoruz ve onlar bizim grubumuza saldırıyorlar çünkü biz onlardan daha güçlüyüz" gönderimini yapan Tran, ekledi:

"Kitlelerde güç var."

Chicago kentinde yaşayan 23 yaşındaki Tran, çarşamba günü uyandığında Facebook'un gönderdiği bilgilendirmeyi gördüğünü, bildirimde 157 bin üyeli grup sayfasının kapatıldığının yazıldığını söyledi.

Facebook'un bildirimine bakan Reuters, grubun 'yetişkin cinsel istismarıyla' ilgili politikayı ihlal etmekle suçlandığını, ama bununla ilgili hiçbir ayrıntı verilmediğini duyurdu.

Aynı zamanda sohbet uygulaması Discord'da 20 bin üyeli HaiKhuu Trading grubunu yöneten Tran "Kesilmek için seçilen ilk ağaç olduk, çünkü Reddit gibi özgür bir mecrada değil, Facebook'tayız" değerlendirmesini yaptı.

Facebook'taki Robinhood Stock Traders grubunun ilkin Reddit’teki WallStreetBets forumunda popüler olan alım satımlar üzerinden on binlerce dolar kazandığını aktaran Tran, bugüne dek grupta cinsel içerikli hiçbir paylaşım görmediğini, kurumsal yatırımcıların, kolektif aksiyon oluşturan sıradan vatandaşları ayrımcılıkla ezmeye çalıştığını vurguladı.

Facebook Sözcüsü Kristen Morea ise "Bu grup, borsada süregiden çılgınlıktan bağımsız olarak, topluluk standartlarımızı ihlal ettiği platformdan çıkarıldı" açıklamasını yaptı. Ancak Morea, durumu daha fazla açıklığa kavuşturmasına yönelik sorulara yanıt vermedi.

Ocak başında Facebook, Robinhood Stock Traders sayfasını 'tehlikeli bir örgüt' olduğu gerekçesiyle geçici olarak kapatmış, ancak yasağın kaldırılmasına yönelik başvuruya olumlu yanıt vermişti.