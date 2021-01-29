Kayıt
14:29 29 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Facebook, Facebook inceleme, Facebook yasak

    Facebook'tan Wall Street isyanına katılan 150 bin üyeli Robinhood borsacıları grubuna kapatma

    © AA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 09
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043558166_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_c64745df6730b8955c198d8289fe3436.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202101291043689007-facebooktan-Wall-street-isyanina-katilan-150-bin-uyeli-robinhood-borsacilari-grubuna-kapatma/

    ABD'de neoliberal kapitalizmin kutsalı Wall Street'te büyük yatırımcılara karşı başlatılan kolektif isyan, bastırılma operasyonuyla karşı karşıya. Son olarak Facebook, isyana katılan 'Robinhood Stock Traders' grubunu kalıcı olarak kapattı. Sosyal medya devi, sayfayı yasaklamasını 'cinsel istismar içeriğiyle' gerekçelendirdi, ama kanıt sunmadı.

     

    Bir grup küçük yatırımcının hedge fonların kısa pozisyon aldığı değeri düşük hisselere yüklü miktarda yatırım yapması, bunun sonucunda bilgisayar oyunları satan zincir mağazalar GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia, Bed Bath & Beyond, Express, Koss, Naked Brand gibi zordaki şirketlerin hisselerinin değerinin son 2 haftada yüzde 1700 artması, bunun üzerine hedge fonların zarara uğramamak için portföylerindeki Apple gibi büyük şirket yatırımlarını satmak zorunda kalmalarıyla borsanın altüst olmasının ardından, bir dizi müdahale geldi. 

    Reddit gibi sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen küçük yatırımcılar grubunun en yaygın kullandığı hisse alım-satım uygulaması Robinhood'un sıradan vatandaşların fiyatlarının fırlamasını sağladıkları hisseleri alıp satmasını durdurması, Amerikan ilerlemeci kanadından siyasilerin büyük tepkisini çekti. Hatta bazı soruşturma ve davalarla karşılaştı.

    Robinhood'un kurucularına durdurma düğmesine basmasının gerisinde önemli yatırım fonları ve hatta Beyaz Saray'ın baskısının olduğu iddia edilirken, GameStop ve benzeri hisseler büyük değer kaybetti.

    Ardından Facebook da Robinhood Stock Traders (Robinhood borsacıları) isimli popüler Wall Street sohbet grubunu kapattı. Grubun kurucusu Allen Tran, GameStop ve benzeri hisselerin alımıyla ilgili koordinasyona darbe vurulmasının amaçlandığını belirtti.

    Grubun yasaklanmasının ardından Facebook'ta "Büyük kurumlar toplumumuzu susturmaya çalışıyor. İnsanların hayatlarını olumlu bir şekilde etkiliyoruz ve onlar bizim grubumuza saldırıyorlar çünkü biz onlardan daha güçlüyüz" gönderimini yapan Tran, ekledi:

    "Kitlelerde güç var."

    Chicago kentinde yaşayan 23 yaşındaki Tran, çarşamba günü uyandığında Facebook'un gönderdiği bilgilendirmeyi gördüğünü, bildirimde 157 bin üyeli grup sayfasının kapatıldığının yazıldığını söyledi.

    Facebook'un bildirimine bakan Reuters, grubun 'yetişkin cinsel istismarıyla' ilgili politikayı ihlal etmekle suçlandığını, ama bununla ilgili hiçbir ayrıntı verilmediğini duyurdu. 

    Aynı zamanda sohbet uygulaması Discord'da 20 bin üyeli HaiKhuu Trading grubunu yöneten Tran "Kesilmek için seçilen ilk ağaç olduk, çünkü Reddit gibi özgür bir mecrada değil, Facebook'tayız" değerlendirmesini yaptı.

    Facebook'taki Robinhood Stock Traders grubunun ilkin Reddit’teki WallStreetBets forumunda popüler olan alım satımlar üzerinden on binlerce dolar kazandığını aktaran Tran, bugüne dek grupta cinsel içerikli hiçbir paylaşım görmediğini, kurumsal yatırımcıların, kolektif aksiyon oluşturan sıradan vatandaşları ayrımcılıkla ezmeye çalıştığını vurguladı.

    Facebook Sözcüsü Kristen Morea ise "Bu grup, borsada süregiden çılgınlıktan bağımsız olarak, topluluk standartlarımızı ihlal ettiği platformdan çıkarıldı" açıklamasını yaptı. Ancak Morea, durumu daha fazla açıklığa kavuşturmasına yönelik sorulara yanıt vermedi.

    Ocak başında Facebook, Robinhood Stock Traders sayfasını 'tehlikeli bir örgüt' olduğu gerekçesiyle geçici olarak kapatmış, ancak yasağın kaldırılmasına yönelik başvuruya olumlu yanıt vermişti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bangkok/ Tayland
    Yılın ilk dolunayı 'Kurt Ay'dan kartpostallık görüntüler
    Karikatür
    Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı askıya aldı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet