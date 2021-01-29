Psaki: Biden, Putin'den Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi

Psaki'ye bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın Putin'den Navaknıy'ın serbest bırakılmasını isteyip istemediği soruldu.

Psaki, "Evet, ekibimizin son haftalarda kamuoyu önünde yaptığı gibi" yanıtını verdi ve Biden'ın Navalnıy hakkında neler söylediğine dair daha fazla detay paylaşmadı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti. Bunun üzerine Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenlemişti.

Protestoların organizatörleri, Navalnıy destekçilerini 31 Ocak'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı yaptı.