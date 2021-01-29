Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'yı eleştirmeye çalışırken ne söyleyeceğini unuttu, Blinken'i 'başkan' yaptı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın brifinginde birkaç kez pot kırdı. Rusya'yı eleştirmeye çalıştığı sırada ne söyleyeceğini unutan Psaki, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg için 'BM Genel Sekreteri', ABD Dışişleri Bakanı Blinken için de 'Başkan' dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında Moskova'ya yönelik suçlamalarını sıralarken bir anda duraksayarak "Ne söyleyeceğimi unuttum" dedi.

Psaki, ardından ABD Başkanı Joe Biden'in, her halükarda uygun gördüğünde Rusya'ya yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i 'BM Genel Sekreteri' olarak anan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i de başkanlığa terfi ettiren Psaki, bu gafını şakaya çevirmeye çalışarak "Ona Başkan Blinken, dedim. Bu bir terfi. Ama kim bilir" ifadelerini kullandı.