Eski FBI avukatına, Rusya soruşturmasında e-postalarla oynadığı için 1 yıl denetimli serbestlik cezası

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) avukatı Kevin Clinesmith, eski Başkan Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasına yönelik Rusya soruşturmasında, Trump'ın danışmanlarından birinin suçlanması için e-postalar üzerinde oynadığını itiraf etti ve 1 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.