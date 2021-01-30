ABD Kongresi’nde ‘iç düşmanlar’ tespit edildi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongre binasının güvenliğinin ve 'iç düşmanlara' karşı savunmasının sağlanması için bütçeden daha fazla fon istedi.

The Independent’in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskının ardından güvenliğinden endişe duyan Kongre üyesi sayısının arttığını söyledi. Pelosi, sadece dış değil, aynı zamanda 'iç tehdit' olduğundan emin.

Bunun, Kongre binasının güvenlik sistemine yapılan harcamaları artırmak için bir neden olduğunu kaydeden Pelosi, net bir rakam vermedi ve “iç düşmanın” kim olduğuna açıklık getirmedi.

Daha önce Kongre binasında görev yapan güvenlik güçleri de korumanın artırılması gerektiğini dile getirmişti. Bina yakınlarına ek güçlerin ve duvarların yerleştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

The Independent, Trump’ın azline destek veren bazı Kongre üyelerinin tehdit almaya başladığını, bazı Cumhuriyetçilerin de Kongre binasında baskın olayından sonra uygulanan güvenlik önlemlerine karşı çıktığını yazdı.