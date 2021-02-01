ABD'den BLM hareketi Nobel Barışı Ödülü'ne aday gösterildi

ABD'de ırkçılığa karşıtı 'Siyahların Hayatı Değerlidir' (BLM) hareketi ile eski ABD Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Norveçli milletvekili Petter Eida'nın 'ırkçılığa ve ırkçılık kaynaklı şiddete karşı mücadelesi' nedeniyle BLM hareketini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek için Nobel Komitesi'ne mektup yazdığı kaydedildi.

Mektupta, BLM'nin ırkçılığa karşı sistemik değişim çağrısının tüm dünyaya yayıldığı ve diğer ülkeleri kendi toplumları içinde ırkçılıkla boğuşmaya zorladığı vurgulandı.

ABD'de 26 Şubat 2012'de Florida'da Trayvon Martin isimli bir siyah genci vuran mahalle bekçisi George Zimmerman'ın beraat etmesi üzerine başlayan BLM hareketi, 25 Mayıs 2020'de Minnesota'da polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah George Floyd olayı ile en üst seviyeye çıkmıştı.

Floyd'un ölümü ülke çapında büyük infiale yol açmış, BLM pankartı altında ırk ayrımcılığı ve polis şiddetine dair bir çok şehirde aylar süren protesto gösterileri düzenlenmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle Şubat 2020'de hakkında açılan Kongre'deki azil davasında savunan hukukçu Alan Dershowitz, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.