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    Rochester'da 9 yaşındaki kıza biber gazı sıkılması

    ABD'de 9 yaşındaki siyah kız çocuğuna biber gazı sıkan polisler görevden uzaklaştırıldı

    © REUTERS / LINDSAY DEDARIO
    ABD
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    ABD'de geçen yıl polisin gözaltı sırasında siyah Prude'un ölümüne sebep olduğu Rochester şehrinde şimdi de 9 yaşındaki kız çocuğuna biber gazlı müdahale tepki çekmeye devam ediyor. Kaç tanesi olduğu belirtilmese de ilgili polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı açıklandı, gösteriler sürüyor.

    ABD'de New York eyaletinin Rochester şehrinde 9 yaşındaki siyah bir kız çocuğuna kelepçe takıp biber gazı sıkan polisler görevden uzaklaştırıldı. Tam olarak kaç polisle ilgili işlem yapıldığı belirtilmese de uzaklaştırmaların iç soruşturma bitene dek süreceği kaydedildi.

    Polis Şefi Yardımcısı Andre Anderson adı belirtilmeyen kızın ciddi bir akıl sağlığı sorunu yaşadığını, kendisinin ve annesinin hayatına son vermekle tehdit ettiğini, bunun üzerine 29 Ocak Cuma günü annenin çağrısı üzerine eve gittiklerini aktarmıştı. Teşkilatın yayınladığı vücut kamerası görüntülerine göre polis kıza kelepçe takıp kızı araca sokmaya çalışmış, direndiğinde de biber gazı kullanmıştı.

    Pazar günü yayınlanan kamera görüntülerinde polislerin babasını isteyen kız çocuğuna müdahale ettiği görülüyor. Videoda polislerden birinin "Çocuk gibi ağlamayı kes" dediği, çocuğun da "Ben zaten çocuğum" diye yanıt verdiği duyuluyordu.

    ​Kamera görüntülerinin paylaşılmasının ardından şehirde çok sayıda kişi sokağa döküldü, polis merkezine girmeye çalıştı, sorumlu polislerin istifasını istedi.

    ​Gösteriler sürerken Polis Şefi Cynthia Herriott- Sullivan'la bir araya gelen ve polislerle ilgili kararı açıklayan Belediye Başkanı Lovely Warron, "Cuma günü yaşananlar tek kelimeyle korkunçtu, toplumumuzu haklı olarak öfkelendirdi. Ne yazık ki eyalet yasaları ve sendika anlaşması beni hızlı ve ciddi adımlar atmamı engelliyor" dedi.

    New York Valisi Cuomo: Bir insan için rahatsız edici, bir baba için üzücü

    New York Valisi Andrew Cuomo da polislerin eylemlerini kınayıp "Bu yaşananlar bir insan için çok rahatsız edici, bir baba için de çok üzücü. Bırakın 9 yaşındaki bir kız çocuğunu, polisin kimseye böyle davranmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

    © AP Photo
    ABD'de Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğulduğu görüntüleri tepki çekti
    Rochester Polis Departmanı, 23 Mart 2020'de emniyet görevlilerinin, gözaltı sırasında siyah Daniel Prude'un ölümüne sebep olmalarından bu yana pek çok soruşturma ve eleştiriyle karşı karşıya kaldı.

    Aile tarafından paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak bir şekilde bulunan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülmüştü. Bilinçsiz haldeyken hastaneye kaldırılan Prude'un 7 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmış, otopsi raporunda ölüm nedeni olarak 'fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları' gösterilmişti.

    Etiketler:
    Daniel Prude, kız, Kelepçe, Biber gazı, Rochester, ABD
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