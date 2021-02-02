ABD'li öğretmenden Sanders'a: Giydiği eldiven 'beyaz ayrıcalığın' simgesi

ABD Kaliforniya'da bir öğretmen tarafından kaleme alınan yazıda, Vermont Senatörü 'sosyalist' Bernie Sanders'ın viral olan eldivenlerinin 'beyaz ayrıcalığının simgesi olduğu' iddia edildi. Yazı, çok sayıda internet kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık devir teslim töreninde, 'sosyalist' kimliğiyle bilinen Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın sandalyede otururken çekilen fotoğrafı internette viral olmuştu.

Dünya çapında çok sayıda insan tarafından paylaşılan görüntüde, Sanders'ın giydiği eldivenler de dikkat çekmişti.

Kaliforniyalı bir öğretmen ise, Biden'ın kıyafetlerinin ve eldivenlerinin 'beyaz ayrıcalığın simgesi olduğunu' iddia etti.

Ingrid Seyer-Ochi isimli lise öğretmeni, San Francisco Chronicle'da kaleme aldığı köşe yazısında, Sanders'ın 'beyaz, erkek ve sınıf ayrıcalığını' simgelediğini iddia etti.

Geçen cumartesi günü yayınlanan yazıda, "Sanders yemin törenine kabarık bir ceket ve eldivenle gitti, Joe Biden ve Kamala Harris'e uygun saygıyı göstermedi" ifadelerini kullandı.

Sanders ise, törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkarmıştı.

'Zengin, iyi eğitimli ve ayrıcalıklı bir erkek'

Seyer-Ochi ayrıca, Sanders'ın gündem olan fotoğrafının gençlerin gözünde 'günün anlamını değiştirdiğini' iddia etti ve şunları söyledi:

"Öğrencilerimin ne görmesi gerektiğini düşündüm? Zengin, inanılmaz derecede iyi eğitimli ve ayrıcalıklı bir beyaz erkek, kabarık bir ceket ve kocaman bir eldivenle on yılın belki de en önemli olayına katılıyor."

"Sen. Sanders is no white supremacist insurrectionist. But he manifests privilege, white privilege, male privilege and class privilege, in ways that my students could see and feel." https://t.co/uyAGMpAuR9 — SFChronicle Opinion (@sfc_opinions) February 1, 2021

​Seyer-Ochi'nin bu makalesi, internette çok sayıda eleştiriyle karşılaştı. Gazeteci Glenn Greenwald, makaleyle ilgili olarak "Ne kadar aptal ve dehşet verici bir makale: Bernie'nin nasıl giyindiğine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

'Gazetenin editörü yok mu?'

Yazar Matt Taibbi ise, "San Francisco Chronicle'ın editörü yok mu? Bernie'nin eldivenlerini beyaz ayrıcalık olarak suçlayan bu yazı, Thomas Friedman'ı Tolstoy gibi okunmasıyla aynı" dedi.

Jesus, do they not have editors at @sfc_opinions? This column denouncing Bernie-mittens as white privilege makes Thomas Friedman read like Tolstoy. https://t.co/VtC8YNRpSO — Matt Taibbi (@mtaibbi) February 1, 2021​

San Francisco liberals live in ethnically-cleansed gentrified neighborhoods with rents no working-class person of any race can afford but pretend that wearing mittens when it's cold is doing a white privilege in order to displace their culpability. https://t.co/RnektEasEV

Akademisyen Steven H. Seggie ise, "Okuduğum en aptal makalelerden biri. (Ve Türkçe gazetelerin köşe yazılarını okuyan biriyim)" açıklamasında bulundu.

one of the stupidest op-eds I've ever read (and I used to read Turkish newspaper op-eds). https://t.co/eRki5TILyf — Steven H. Seggie (@Seggitorial) February 1, 2021

​ABD ve dünya kamuoyunda 'sosyalist' olarak tanınan Sanders, her ne kadar Yugoslavya savaşı gibi bazı ABD saldırılarına destek olsa da, Yahudi kökeniyle de tanınıyor. Sanders'ın ayrıca Holokost'ta öldürülen akrabalarının da olduğu biliniyor.

Öte yandan, tepki çeken bu makale Sanders'ın eleştirildiği ilk yazı değil. Daha önce de, MSNBC sunucusu Chris Matthews, Sanders'ın Nevada'daki konuşmasını Hitler'in Fransa'yı işgalden önce yaptığı konuşmayla karşılaştırmıştı.