ABD'de ilk eyalet: Oregon'da uyuşturucu bulundurmayı suç olmaktan çıkaran yasa yürürlüğe girdi

ABD'de aralarında kokain ve eroinin de olduğu ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkarmayı kabul eden ilk eyalet Oregon olmuştu. Yasanın bugünden itibaren yürürlüğe girmesiyle, artık vatandaşlara gözaltı ya da tutuklama yapılamayacak.

ABD'de başkanlık seçimleri için kurulan sandıklarda aynı anda yapılan referandumlarda Oregon'da eroin ve kokain gibi ağır uyuşturucuları bulundurmak suç olmaktan çıkmıştı.

Ülkede söz konusu kararı kabul eden ilk eyalet olan Oregon'da yasa, bugün yürürlüğe girdi.

Polis, üzerinde az miktarda eroin, metamfetamin, LSD, oksikodon ve diğer uyuşturuculardan bulunan kişilere gözaltı ya da tutuklama uygulayamayacak.

Yeni kurallara göre, kişisel kullanım için az miktarlarda bu uyuşturucularla yakalananlar ya 100 dolar para cezası ödeyecek ya da bir bağımlılık kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilecek.

Bağımlılık klinikleri ise, Oregon’un yasallaştırılmış marihuana endüstrisinden gelen milyonlarca dolarlık vergi geliriyle finanse edilecek.

Oregon'da 2020 yılında, kenevir vergisi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 30 artış göstererek 133 milyon dolar ile zirve yapmıştı. 2016 ile kıyaslandığında ise bu artışın yüzde 545 olduğu belirtildi.

Ayrıca, başkanlık seçimi sırasında yapılan referandumlarda Arizona, New Jersey, Montana ve Güney Dakota'da ise esrar kullanımı yasallaşmıştı.