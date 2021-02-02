ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, iki FBI ajanını öldürdü, üçünü de yaraladı

ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen iki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, üçünü de yaraladı.
Çocuğa şiddet suçundan aranan şüphelinin Sunrise bölgesindeki evine FBI görevlileri arama emriyle geldi.
Saldırganın ateş açması sonucu, FBI ajanlarından ikisi olay yerinde hayatını kaybetti, üçü yaralandı. Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırıldı.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Two FBI agents fatally shot, three others injured while serving warrant at Florida home https://t.co/Parv1GkwXA The scene is still fluid, more info will follow as we get them. #Prayers #FBI— Blue Alert (@BlueAlertUs) February 2, 2021
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