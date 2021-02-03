Meme kanseri farkındalığı değil Instagram sansürüne karşı eylem: Ünlü 'Hollywood' yazısı 'Hollyboob' oldu

ABD'de 2019'da bir beyzbol maçında memelerini açtığı için gündeme oturan Instagram fenomeni Julia Rose bu kez farklı bir eylemle adından söz ettirdi. 27 yaşındaki Rose, Instagram'ı protesto için yanındaki 5 kişiyle beraber Los Angeles'taki ikonik 'Hollywood' yazısını değiştirmeye çalıştı.

ABD'de Los Angeles'ın Hollywood bölgesindeki dünyaca meşhur 'Hollywood' yazısını 'Hollyboob' olarak değiştiren 6 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı.

'W' ve 'D' harflerinin 'B' harfi ile değiştirilmesiyle 'wood' kelimesi, 'meme' anlamına gelen argo ifade 'boob'a dönüşmüş oldu. Bu sebeple eylemin 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde meme kanserine dikkat çekmek için yapıldığı iddia edilse de gerçek daha farklıydı.

​Yazının bulunduğu Lee Dağı'na tırmanırken kameralara yakalanan grup polis helikopteriyle aşağıya indirilip önce gözaltına alındı ama tabelaya kalıcı zarar vermedikleri için serbest bırakıldı.

Gruptakilerden birinin MTV reality şov yıldızı Julie Rose olduğu ortaya çıktı. Rose çıplak fotoğraflarından dolayı hesabını askıya alan sosyal medya platformu Instagram'ı protesto için böyle bir eyleme kalkıştığını söyledi.

that one time I changed the Hollywood sign to #hollyboob pic.twitter.com/IrIC6DpXHO — Julia Rose (@JuliaRose_33) February 2, 2021

'Playboy dergisinin yaptığından daha farklı bir şey yapmasam da bana karşı ayrımcılık var'​

Polis tarafından tepeden aşağı indirilirken el hareketi yaptığı pozlarını paylaşan, serbest kaldıktan sonra da tweet'ler atan Rose, Daily Mail sitesine yaptığı açıklamalarda kendisini savundu: "Hala burada olduğumu göstermek için yaptım. (Ünlü erkek dergisi) Playboy'un yaptığından farklı bir iş yapmıyorum. O yüzden benim sosyal medya hesaplarıma karşı ayrımcılık yaptıklarını düşünüyorum."

Gözaltına alınan gruptaki bir diğer isim olan YouTube fenomeni Jack Tenney de bu fırsatı tepmek tepmek istemediği için Rose'a eşlik ettiğini, bu 'şov' için aslında 6 aydır uğraştıklarını anlattı.

27 yaşındaki Rose ve diğer bir Instagram fenomeni Lauren Summer, The Washington Nationals ile Houston Astros arasında 2019'da oynanan bir beyzbol maçında atıcının dikkatini dağıtmak için memelerini açmış ve maçlardan ömür boyu men edilmişti.

'Hollywood' yazısı 2017'de de kimliği belirsiz kişiler tarafından 'yeni yıl şakası' olarak 'Hollyweed' şeklinde değiştirilmişti.