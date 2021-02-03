ABD Stratejik Komutanlığı Başkanı: Rusya ve Çin ile nükleer savaş gerçek bir olasılık

ABD Stratejik Komutanlığı Başkanı Amiral Charles Richard, Rusya ve Çin ile bir nükleer savaşın gerçek bir olasılık olduğunu ifade etti.

ABD Deniz Enstitüsü için bir makale kaleme alan Richard, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beri Pentagon’un bu nükleer güçle doğrudan bir askeri çatışma ihtimalini değerlendirmesi gerekmediğini, ancak artık durumun değiştiğini belirtti.

Richard, “Geleneksel silahların kullanımıyla bir yenilgi olması durumunda rejim veya devlete yönelik bir tehdit algılanırsa, Rusya ve Çin ile bölgesel bir krizin hızla nükleer silahların kullanıldığı bir savaşa dönüşmesi gerçek bir ihtimal” dedi.

Richard, bu nedenle ABD ordusunun, potansiyel düşman tarafından nükleer silah kullanılabileceği ihtimalini göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Richard, ABD Savunma Bakanlığı terörle mücadeleye odaklandığı sırada Rusya ve Çin’in, Soğuk Savaş’ın zirvesinden beri görülmemiş yöntemlerle uluslararası kurallara meydan okuyan saldırgan bir politika izlemeye başladığını ifade etti.

Richard, ayrıca Washington’ın bu tür eylemleri karşılıksız bırakmaması ve bu ülkelerin ‘saldırganlığını’ engellemek için aktif bir rekabet yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya ve Çin’in stratejik imkanlarında da çarpıcı bir artış olduğunu belirten Richard, Moskova’nın yeni silahlar geliştirdiğini ekledi.