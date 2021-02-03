Dünya yörüngesindeki uyduların yüzde 25'i Elon Musk'ın kontrolünde

Son iki yılda 12'den fazla Starlink görevinin tamamlanmasının ardından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dünya yörüngesindeki aktif uyduların 4'te 1'lik kısmının kontrolüne sahip oldu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, bu hafta hava koşulları uygun olursa bir Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, 60 Starlink uydusundan oluşan en yeni grubu da yörüngeye gönderecek ve böylece yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı toplamda binin üzerine çıkaracak. Bu, Musk'ın dünya yörüngesindeki uyduların çeyreğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Starlink 17 diye adlandırılan görev, SpaceX'in Dünya'ya yüksek hızlı internet sağlamak için 40 bin kadar uydudan oluşan bir takım uydu kurma planından oluşuyor.

Uluslararası hukuk tartışmaları

2021'in başlarında 200 milyar doları aşan net servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, geçen yıl Starlink'in güncellenmiş Hizmet Şartları'nda SpaceX'in Mars'ta uluslararası hukuku tanımayacağının ifade edilmesi, tartışmalara yol açmıştı.

Fırlatmalar devam ederse Starlink yüzde 50'yi görür

Uydu takipçisi Celestrak'tan gelen verilerin analizi, şu anda yörüngede bulunan 946 Starlink uydusunun 1 Şubat 2021 itibarıyla yörüngedeki tüm aktif uyduların yüzde 27.3'ünü oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Şu anki fırlatma sıklığıyla yörüngedeki Starlink uydusu oranı önümüzdeki yıl yüzde 50'ye ulaşabilir. Fizikçi ve eski gökbilimci Alastair Isaacs, SpaceX'in gerçekleştirdiği fırlatmaların dünya genelinde fırlatılan roketlerin tamamının 5'te birinden fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Bahsi geçen fırlatmaların büyük bölümünü Starlink görevleri oluştururken, küçük bir kısmı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kargo ve mürettebat ulaştırma ve başka müşteriler için uydu fırlatma görevlerinden oluşuyor.