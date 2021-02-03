ABD Başkanı Biden: Hiçbir aile üyesi hükümet kararlarına karışamaz

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, yönetiminin katı etik düzenlemelere uyacağını ve hiçbir aile üyesinin hükümet veya dış politika kararlarına karışmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'da, People dergisi ile gerçekleştirdiği röportajda konuşan ABD Başkanı Biden'a, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ve Çin'de gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında sorular soruldu.

Biden, "Obama-Biden yönetimi nasılsa Biden-Harris yönetimi de öyle olacak. Yönetiimiz katı etik düzenlemelere uyacak. Ailemizden hiç kimse herhangi bir devlet işine veya dış politika konularına müdahil olamayacak" dedi.

Biden'a potansiyel vergi dolandırıcılığından soruşturma altında olan oğlunun ve danışmanı olduğu Florida'daki hukuk firmasınının bir reklamında, Biden'ın adını kullandığı için eleştirilen kardeşi Frank hakkında da sorular soruldu.

Amerikan Politico gazetesinin haberine göre, reklam konusunda kardeşini uyaran Biden'ın, "Tanrı aşkına, ne olur kendine dikkat et" dediği belirtilmişti.

Kardeşi ve oğlu hakkındaki iddialar basına da yansıyan Biden, bu iddiaların konuşulmasının ardından, aile fertlerinin politikaya ve hükümet kararlarına etki edemeyeceğinin altını çizdi.

Hunter Biden'ın yurt dışı ilişkileri uzun süredir tartışılıyor

Hunter Biden'ın yurt dışı iş ilişkileri, özellikle Ukrayna ile olan ilişkileri, eylül ayında gerçekleştirilen bir televizyon programında Trump ile Biden arasındaki bir tartışmada da söz konusu olmuştu.