ABD, İran’a ait olduğunu iddia ettiği 2 milyon varil petrole el koymaya çalışıyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın, İran’dan geldiğini iddia ettiği 2 milyon varil petrole el koymak için mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Bloomberg’in aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı, Yunan şirkete ait Achilleas adlı tankerle getirilen 2 milyon varil petrole el koymak için ABD Bölge Mahkemesi’nde dava açtı. ABD, İran’ın petrolünü yurt dışına gizlice sevk ettiğini iddia ediyor.

"A source at the tanker’s Greek operator Capital Ship Management said the Achilleas was now heading to the United States in full cooperation with U.S. authorities, where the company has a trading licence." Scheduled arrival is February 15. #Iran #OOTThttps://t.co/bZClqIpkWW — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 3, 2021

​Bakanlığının açıklamasında, İranlıların “gemiden gemiye transferler, üzeri̇nde tahrifat yapılan belgeler ve diğer yollarla petrolün menşeini gizlemeye çalıştığı” ifade edildi.

ABD’nin davayı kazanması durumunda, petrolden elde edilecek gelirlerin 'Terör Kurbanlarına Yardım Fonu'na aktarılacağı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik, bu ülkenin petrol ihracatına darbe niteliğinde olan yaptırım kararı almıştı. Bu kararın ardından İran’daki petrol üretimi 2 kat azalmıştı. Tahran, yeni ABD Başkanı Joe Biden’in politikayı yumuşatacağı umuduyla son haftalarda petrol üretimini artırmıştı. Uzmanlara göre, yaptırımların yumuşatılması durumunda, İran birkaç ay içerisinde günlük ihracatını yaklaşık 1 milyon varil artırabilir.