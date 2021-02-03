ABD Dışişleri: İran gereken adımları atarsa biz de nükleer anlaşmaya döneriz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dünkü basın toplantısında, Başkan Joe Biden’in göreve geldiğinden bu yana henüz Tahran ile hiçbir temasın kurulmadığını söyledi. Diplomat, müttefikler ve Kongre’ye danışılmadan da böyle bir adımın atılmayacağını kaydetti.

Price, “İranlılarla doğrudan muhatap olacağımız ve önerilerini dikkate alacağımız noktaya varmadan önceki süreçte atılması gereken çok adım var” ifadesini kullandı.

Ancak Tahran ile karşılıklı olarak anlaşmaya dönüşe hazır olduklarını belirten Price, “Başkan Biden’in de söylediği gibi, eğer İran, (nükleer programıyla ilgili) Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ederse biz de aynı şekilde hareket edeceğiz. İran, şu anki durumdan çok farklı bir şekilde bu adımları atarsa ABD de anlaşmaya yeniden katılır. Bunu, daha uzun ve güçlü bir anlaşma ve endişe yaratan diğer sorunların çözümü için bir platform olarak kullanacağız” diye konuştu.