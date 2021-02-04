SpaceX, Starlink görevini başarıyla tamamladı

SpaceX, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirdiği ve 60 adet Starlink uydusunu taşıyan Falcon 9 uzay roketini fırlatma görevini başarılı bir şekilde tamamladı.

Kaliforniya merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bir uzay görevini daha başarıyla tamamladı. ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nün Uzay Fırlatma Kompleksi'nden (SLC-40) Falcon 9 uzay roketinin kullanıldığı Starlink uzay görevinin fırlatma evresi başarı ile tamamlandı.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Ln95rEesbW — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

​Toplamda 60 adet Starlink uydusunun uzaya gönderilmesi hedefleyen Space X, Starlink görevinde 1. evre roketinin ana gövdeden ayrılma işleminin başarılı olduğunu belirtti.

Space X tarafından yapılan açıklamada, Starlink görevinin hedeflenen noktaya ulaşmasının ardından 60 adet Starlink uydusunun konuşlandırma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiği de ifade edildi.

Bin 440 uydu hedefleniyor

Öte yandan, Space X, Florida eyaletinin Merritt Adası’nda bulunan Kennedy Uzay Üssü’nün Fırlatma Kompleksi 39A’dan, 60 adet Starlink uydusunun taşınacağı bir diğer Falcon 9 Starlink görevini daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bugün gerçekleştirilen başarılı fırlatmanın ardından Falcon 9 uzay roketi, şu ana kadar toplamda 5 fırlatma görevini gerçekleştirmiş oldu.

Yörüngeye binden fazla Starlink uydusu yerleştirme görevini tamamlayan SpaceX, Starlink görevi çerçevesinde yörüngeye bin 440 uydu yerleştirmeyi planlıyor.