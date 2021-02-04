Son nükleer silah anlaşması START-3'ün uzatılması kararı ABD'de de yürürlüğe girdi

ABD, Rusya ile aralarındaki son nükleer anlaşma olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) 5 yıl süreyle uzatılmasını öngören anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yürürlükten kalkma tarihi 5 Şubat 2021 olan ve Rusya ile ABD arasındaki son nükleer anlaşma olması nedeniyle küresel güvenlik açısından büyük önem taşıyan START-3 Anlaşması, Moskova'nın ardından Washington tarafından da resmen yürürlüğe koyuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un 5 yıllık süreyi Rusya'nın tüm nükleer silahları için geçerli limitleri izlemek için kullanacağını belirtti.

Blinken, "Özellikle gerilim dönemlerinde, Rusya'nın kıtalararası nükleer silahları için geçerli doğrulabilir limitler hayati önem taşıyor. Anlaşmanın uzatılması, ABD'yi, Washington'un müttefiklerini ve partlerlerini, dünyayı daha güvenli kılıyor. Sınırlandırılmamış nükleer yarış hepimizi tehlikeye atardı" açıklamasında bulundu.

Dün, Rusya Dışişleri Bakanlığı, START-3'ün uzatılması konusunda yapılan anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3 olmuştu.

Her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021'de dolacaktı.