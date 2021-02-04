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    İlk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı'na yapan Biden: ABD'nin Rusya'ya boyun eğdiği günler sona erdi

    © REUTERS / Tom Brenner
    ABD
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    ABD Başkanı Biden, başkan olduktan sonra ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı'na yaptı. Ziyaretinde 'diplomasinin geri döndüğü' mesajını veren Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" açıklamasında bulundu.

    ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığı'nda personele yönelik kısa bir selamlama konuşması yaparak "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" dedi.

    Blinken'ın bakanlık görevini çok zor bir dönemde devraldığını dile getiren Biden, yönetiminde görev alan herkesin özveriyle çalışarak bu süreci atlatacaklarını belirtti.

    ABD'nin küresel ölçekte diplomasi adımlarını yoğunlaştırıp sorunların çözümünde diplomasiye ağırlık vereceğini kaydeden Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibine güvendiğini söyledi.

    Rusya'yı hedef aldı

    Açıklamalarında Moskova'yı hedef alan Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" dedi. Bunun yanı sıra ABD Başkanı, Rus blog yazarı Aleksey Navanıy'ın da 'derhal ve koşulsuz serbest bırakılması' çağrısında bulundu.

    Myanmar'daki askeri darbeye değinen Biden, "Myanmar ordusu iktidarı bırakmalı ve tutukluları serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını söyledi.

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    Çin ile diyalog mesajı

    Öte yandan Biden, Washington'un kendi çıkarına olduğu müddetçe Pekin ile diyaloğa hazır olduğu mesajını verdi. Biden, "En ciddi rakibimiz olan Çin'in refahımız, güvenliğimiz ve demokratik değerlerimiz için yarattığı tehditlerle mücadele edeceğiz" dedi.

    Biden, "Çin'in insan haklarına, fikri mülkiyete ve küresel yönetişime yönelik saldırısını geri püskürtmek için bu ülkenin ekonomik ihlallerine, saldırgan eylem tarzına karşı koyacağız" ifadelerini kullandı.

    Mülteci vaadini yerine getirdi

    Biden, seçim kampanyasındaki vaatlerden birini yerine getirerek, ABD'ye gelebilecek mülteci sayısının 125 bine çıkarılacağını duyurdu. ABD Başkanı, ayrıca ağır hasar gördüğünü ifade ettiği mülteci yerleştirme programını eski haline getirecek bir başkanlık kararnamesi imzalayacağı bilgisini verdi.

    ABD Başkanı, ayrıca ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini bildirdi.

    Etiketler:
    Kamala Harris, Ziyaret, Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden, ABD
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