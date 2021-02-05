ABD’de polis, içinde koronavirüs aşıları olan otomobili çalan kişiyi arıyor

ABD’nin Florida eyaletinde kolluk kuvvetlerinin, içinde koronavirüs aşıları olan bir otomobili çalan kişinin peşinde olduğu öğrenildi.

Plant City Polis Departmanı’nın Facebook hesabından yaptığı paylaşımından, polis memurlarının içinde koronavirüs aşıları olan bir otomobili çalan hırsızın peşinde olduğu anlaşılıyor.

Aracı çalan kişinin güvenlik kameralarından çekilmiş görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, “Bu kişi, çalınan dört kapılı gri Hyundai Accent aracı ile ilgisi olan bir şüpheli. Otomobil 3 Şubat 2021'de saat 15.00 sularında çalındı. Bu otomobilin içinde Kovid-19 aşısı içeren tüpler vardı” ifadelerine yer verildi.

Polis yetkilileri, kent sakinlerinden aracı çalan kişinin bulunması için yardım talep ediyor.