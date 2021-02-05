ABD Dışişleri'nden açıklama: 15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Washington'un 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde rolü olduğu yönündeki suçlamasını reddetti.

Price, yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

US "had no involvement in the 2016 attempted coup in Turkey and promptly condemned it," says @StateDeptSPOX in a statement. "Recent assertions to the contrary made by senior Turkish officials are wholly false." pic.twitter.com/U4p1s7OcbS — Steve Herman (@W7VOA) February 5, 2021

Daha önce İçişleri Bakanı Soylu, darbe girişiminin ardında ABD'nin olduğunu belirtmişti.

'FETÖ'nün maşa olduğunu, arkasında ABD'nin olduğunu' ifade eden Soylu, "15 Temmuz'un ardından 24 saat geçmeden Kahramankazan'a şehitlerin cenazesine giderken 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim. Onların talimatıyla bunu icra eden FETÖ idi" açıklamasında bulunmuştu.