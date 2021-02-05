Beyaz Saray, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım istiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım getirme niyetinde olduğunu ifade etti.

Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında "Önceki yönetimden farklı olarak Rusya'yı, tüm kötü niyetli eylemlerden dolayı hesaba çekmek için harekete geçeceğiz. Buna, Amerikan demokrasiye müdahale, Avrupa topraklarında vatandaşı kimyasal silahla zehirleme dahil. Bu, dile getirdiğini siber saldırılar ve diğer birçok şeyi kapsıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu, Vladimir Putin'in sevmediğimiz şeyleri yapmasını engeller mi? Elbette hayır" diyen Sullivan, "Ancak Rusya'nın saldırganlığına ve kötü davranışına karşı daha sert ve daha etkili bir duruş sergileyebileceğimizi düşünüyor muyuz? Evet, düşünüyoruz" dedi.

Sullivan, bu senaryonun, ABD'nin çıkarları için yararlı olan alanlarda Rusya ile iş birliği mümkün olmadığı anlamına gelmediğini kaydetti.