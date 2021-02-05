Trump, Hollywood'un en büyük sendikasından 'Umurumda değil' diyerek ayrıldı

Siyasete atılmadan önce film ve TV programlarında da boy gösteren eski ABD Başkanı Trump, üyesi olduğu SAG- AFTRA sendikasından kendi kovulmadan ayrıldı. Halihazırda Trump'ın üyelik durumunu görüşmek için toplanmaya hazırlanan yaklaşık 160 bin üyeli sendika da eski başkana iki kelimelik bir yanıtla veda etti.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle sosyal medya dahil birçok alanda sınırlama getirilen eski başkan Donald Trump bir platformdan daha uzaklaşmak durumunda kaldı. Hollywood'un en büyük sendikası SAG- AFTRA'nın (Ekran Oyuncuları Birliği- Amerikan Televizyon ve Radyo Oyuncuları Federasyonu) kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasının sonucunu beklemeyen Trump üyelikten kendisi istifa etti.

Yaklaşık 160 bin oyuncu, gazeteci ve diğer medya çalışanlarını temsil eden SAG- AFTRA, ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskında Trump'ın rolünü ve üyeliğini devam ettirip ettirmemeyi görüşmek için toplantı kararı aldı. 1990'ların başında 'Home Alone 2 (Evde Tek Başına 2) ve 'Sex and the City' gibi filmlerdeki rolleriyle üyelik hakkı kazanan Trump, daha hakkındaki kararı duymadan kendisi adım attı.

Donald Trump submitted his letter of immediate resignation from SAG-AFTRA on Thursday, of which the guild simply commented: "Thank you."https://t.co/cE9JCoMzxc — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2021

​SAG- AFTRA'nın internet sitesinde yayınlanan mektuba göre Trump şu ifadeleri kullandı: "Size üyeliğimi sonlandırmak için toplanacak sözde Disiplin Komitesi ile ilgili yazıyorum. Umurumda değil! Ne yaptığınızı pek bilmesem de 'Evde Tek Başına 2', 'Zoolander', 'Wall Street: Money Never Sleeps' gibi filmlerimin yanı sıra 'The Fresh Prince of Bel-Air', 'Saturday Night Live' ve televizyon tarihinin en başarılı programlarından biri olan 'The Apprentice' gibi işlerimle gurur duruyorum. Bu mektubu istifamı bildirmek için yazıyorum. Benim için hiçbir şey yapmadınız."

SAG- AFTRA ise Trump'ın mektubuna iki kelimeyle yanıt verdi: "Teşekkür ederiz."

Trump sent this letter to SAG-AFTRA to submit his resignation from the union representing Radio, TV and movie personalities. He mentions his film work in such movies as Home Alone 2 and Zoolander. pic.twitter.com/EdxaZipxqg — Jim Acosta (@Acosta) February 4, 2021

​Geçen ay yapılan açıklamada Trump'ın, sendikanın en kutsal değerlerine, yani demokrasi, hakikat, tüm ırk ve inanıştan Amerikalılara saygı ve özgür basına saldırdığı belirtilmişti.

Trump'ın 1992 yapımı Evde Tek Başına 2 (Home Alone 2: Lost in New York) filmindeki kısa sahnesinin filmden çıkarılması taleplerine filmin yıldızı Macaulay Culkin de göz kırpmıştı. 40 yaşındaki Culkin, Twitter'da Trump'ın filmdeki sahnelerinin kırpılması için imza kampanyası başlatan bir kullanıcıya destek vermişti.